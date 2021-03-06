İstanbul Valisi'nden salgın açıklaması

İstanbul'da kademeli normalleşme kararı sonrası uzun bir aradan sonra bu cumartesi günü sokağa çıkma yasağı bulunmazken, Vali Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi.

"1 Mart'tan itibaren kontrollü normalleşme dönemine geçtik. İstanbul'umuz, şu anda yüksek riskli şehirler listesinde ve rengi turuncu. Biz buna razı olamayız bizim hedefimiz mavi kategori" diyen Yerlikaya, "Biliyorsunuz ki değişmez kural; gerek açık havada gerekse kapalı alanlarda titizlikle maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaktan geçiyor. Böylece hem kendimizi hem ailemizi hem geleceğimizi hem de şehrimizi koruruz. Bir sözüm de esnaflarımıza. Uzunca bir süredir siz müşterilerinizi onlar da sizleri çok özlediler. Tekrar başa dönmeyelim. Bunun için; HES kodunu görmeden yüzde 50 kapasiteyi aşmadan bütün önlemlere lütfen özen gösterelim. Biz sizleri sık sık ziyaret ederek önlemlere gösterdiğiniz hassasiyeti denetleyeceğiz" ifadesini kullandı.