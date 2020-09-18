İstanbul Valisi'nden kamuda kademeli mesai açıklaması: Özel sektör için açıklama daha sonra yapılacak

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya kentte uygulanacak kademeli mesai planını açıkladı.

Buna göre 28 Eylül 2020 tarihinden itibaren vardiya sistemi ile görev yapan bazı bölge müdürlükleri, jandarma, emniyet, sahil güvenlik komutanlığı 07.00'den başlayıp kademeli olarak 08.00 ve 09.00'da mesaiye başlayacak.

Belediyelerde mesai saatleri saat 08.00-16.30'da, diğer kamu kuruluşlarında 09.00-16.30'da olacak. Sağlık personeli 08.30-16.30 arası mesai yapacak. Yerlikaya özel sektör için yapılan görüşmelerde uzlaşma sağlandığını, saatlere dair açıklamanın daha sonra yapılacağını belirtti.

Yerlikaya "Dün yaptığımız il pandemi kurulu toplantısında toplu taşımda sadece kamu sektörü değil mutlaka özel sektörün de kademeli mesai saatleri, esnek çalışma usülüne geçilmesinde büyük fayda olacağı yönünde görüş birliğine varılmıştır" dedi.

Yerlikaya'nın açıklamasından satır başları şöyle:

- İlkokul birinci sınıf öğrencilerimiz, okul öncesi ana sınıfı öğrencilerimiz ayrıca özel eğitim okullarımızın ana sınıfı ve birinci sınıfı öğrencilerimiz 21 Eylül saat 09.00'da ders başı yapacaklar.

- 28 Eylül 2020 tarihinden itibaren vardiya sistemi ile görev yapan bazı bölge müdürlüklerimiz, jandarma, emniyet, sahil güvenlik komutanlığı 07.00'den başlayıp 08.00 ve 09.00'da görev türlerine göre mesaiye başlayacak.

- Büyükşehir ve ilçe belediyelerimiz saat 08.00-16.30'da, diğer kamu kuruluşlarımız 09.00-16.30'da mesaiye başlayacaklardır.

- Sağlık personeli 08.30-16.30 arası mesai yapacak.

- Sanayi sektöründe çalışan kardeşlerimizin mesai başlangıç ve bitiş saatleriyle ilgili olarak iş dünyamız, ticaret odamız, sanayi odamız, ticaret borsası, deniz ticaret odası, TÜSİAD, TİM, Hak İş, Türk-İş, DİSK ve TİSK başta olmak üzere OSB yönetimleri, küçük sanayi sitelerinin yönetimleri sivil kuruluşlarımızla 3 haftadır toplantılar yaptık.

- Görüşlerine başvurduğumuz tüm kesimler kademeli mesaiye geçişin çok net olduğunu ifade etmişlerdir. Bu konuda bir uzlaşı sağlanmıştır. İş dünyamızın temsilcilerine gösterdikleri anlayış ve işbirliği için yürekten teşekkür ediyorum.

- Bu çalışmaların tamamlandığında iş dünyamızın bütün temsilcileriyle aynı zamanda büyükşehirle hep birlikte bu saatleri sizlerle paylaşacağız.