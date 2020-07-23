İstanbul Valisi'nden Ayasofya'da namaz açıklaması

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ayasofya Camisi'nde namaz kılacak kişilerin yarın 10.00'dan itibaren alınacağını açıkladı. Yerlikaya salgın nedeniyle kadınlar için iki, erkekler için üç olmak üzere beş farklı açık alanın namaz kılma yeri olarak belirlendiğini söyledi.

