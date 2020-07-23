İstanbul Valisi'nden Ayasofya'da namaz açıklaması

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıklama yaparak, "Ayasofya Camisi'nde namaz kılınacak alanlara misafirlerimizin girişleri yarın sabah saat 10.00'dan itibaren başlayacaktır." dedi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ayasofya Camisi avlusunda basın mensuplarına yaptığı açıklamada yarınki cuma namazı için alınan önlemleri sıraladı:
- (Ayasofya Camisi) Namaz kılınacak alanlara misafirlerimizin girişleri yarın sabah saat 10.00'dan itibaren başlayacaktır.
- Salgın nedeniyle misafirlerimiz için Ayasofya Camisi ve çevresinde kadınlar için iki, erkekler için üç olmak üzere beş farklı açık alan namaz kılma yeri olarak belirlendi.
- Namaz alanına girişler polis kontrolü sonrası yapılacak. Girişlerin kolay olması için misafirlerimizin yanında sırt çantası getirmemesini rica ediyoruz. Cuma saat 10.00'dan itibaren girişler başlayacak. Giriş alanında ateş ölçümü ve maske kontrolü yapılacak. Toplam 101 ambulans görev yapacak. İl dışından otobüsle gelen misafirlerimiz için Yenikapı etkinlik alanı park yeri olarak tahsis edilmiştir. Bütün misafirlerimizin toplu ulaşım araçlarını kullanmalarını rica ediyoruz. Tarihi Yarımada'ya giden yollar saat 20.00'de kapanacak.
- Misafirlerimizin en büyük arzularının, Ayasofya Camisi'nde namaz kılmak olduğunu biliyoruz. Ayasofya Camimiz sabaha kadar açık olacak.