İstanbul Valisi Yerlikaya'dan mesai saati açıklaması

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Covid-19 pandemisine yönelik yeni önlemler kapsamında belirlenen mesai saatlerini açıkladı. Buna göre kamuda güvenlik, sağlık, acil çağrı ve arama kurtarma hizmetleri hariç mesai saatleri 10.00-16.00 arası olarak belirlendi.

İstanbul Valiliği de, "İstanbul’da Kamu Kesiminde Mesai Saatleri Düzenlemesi" başlığıyla bir bilgi notu yayımladı.

Valiliğin açıklamasında, "İlimizdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan; İdari izin kapsamındaki personele (gebeliğinin yirmi dördüncü haftasından otuz ikinci haftasına kadar olan süre içerisinde hamile çalışanlar, süt izni kullananlar, 10 yaş ve altında çocuğu olan kadın çalışanlar, engelli çalışanlar, yönetici pozisyonlarındakiler hariç 60 yaş üzerindeki personel, Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik rahatsızlığı bulunanlar) kolaylık gösterilecek ve idari izinli sayılacaktır. Bu çalışanlar, amirlerinin izni dışında görev mahallinden ayrılmayacak ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar görevlerine dönecektir" denildi.