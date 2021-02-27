İstanbul Valisi Yerlikaya'dan 'kademeli normalleşmeye geçiyoruz' açıklaması

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Koronavirüs mücadelemizde 1 yıl bitiyor ve kademeli normalleşme sürecine geçiyoruz" dedi.
Vali Yerlikaya, "Bu günlere sabır ve anlayışla geldik. Hedefimiz: En düşük risk grubu. Özlediğimiz günlere kavuşmak için hep birlikte tedbirlere uymaya devam edelim" diye yazdı.
Sevgili İstanbullular ❤️#koronavirüs mücadelemizde— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 27, 2021
1 yıl bitiyor ve Kademeli Normalleşme sürecine geçiyoruz.
Bu günlere sabır ve anlayışla geldik.
Hedefimiz: 🎯
EN DÜŞÜK RİSK GRUBU ✅
🌻Özlediğimiz günlere kavuşmak için hep birlikte tedbirlere uymaya devam edelim. pic.twitter.com/ZUuYgtP4SO