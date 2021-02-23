İstanbul Valisi Yerlikaya'dan 'kademeli normalleşme' görüşmesi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Genel Başkanı Ramazan Bingöl ve Yönetim Kurulu üyeleriyle İstanbul'da kademeli normalleşme üzerine görüşme gerçekleştirdi.

Haber Merkezi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Genel Başkanı Ramazan Bingöl ve Yönetim Kurulu üyeleriyle yapılan toplantıda 1 Mart'tan itibaren uygulanması beklenen kademeli normalleşmeye geçiş sürecini görüştü.

Görüşmenin detaylarını sosyal medya hesabından paylaşan Yerlikaya, “Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Genel Başkanı Ramazan Bingöl ve Yönetim Kurulu üyeleriyle stanbul’da kademeli normalleşmeye geçiş sürecinde yapılması gereken çalışmaları değerlendirdik” açıklamasında bulundu.

1 Mart’tan itibaren uygulanması planlanan kademeli normalleşmede restoran ve kafelerin sınırlı bir biçimde açılması planlanıyor.

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