İstanbul Valisi Yerlikaya: Vaka oranı yüzde 40 azaldı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 'İstanbul’da pozitif vaka sayısındaki düşüş devam ediyor.  Geçen hafta yüzde 40 oranında azaldı' dedi.

Haber Merkezi

18. Filyasyon Takip Kurulu Toplantısı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın başkanlığında düzenlendi.

Vali Yerlikaya toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul'a ait bazı verileri duyurdu.

Yerlikaya, "18. Filyasyon Takip Kurulu Toplantımızı gerçekleştirdik. İstanbul’da pozitif vaka sayısındaki düşüş devam ediyor.  Geçen hafta %40 oranında azaldı. En hızlı vaka düşüşü yaşanan 3 ilçemiz: Arnavutköy Beyoğlu Avcılar" paylaşımını yaptı.

Haber

Mutasyon paniğine değil aşıya ihtiyacımız var