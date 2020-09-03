İstanbul Valisi Yerlikaya: Allah rızası için dışarı çıkmayın

Koronavirüs salgınında işyerlerinde temaslı işçilerin çalışmaya devam ettiği ülkede, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Covid-19 temaslı yurttaşlara 'Sizden bir şey istiyorum bu şehrin valisi olarak, Allah rızası için dışarı çıkmayın' diye seslendi.

Haber Merkezi

Türkiye genelinde koronavirüs salgınının vurduğu fabrikalarda temaslı işçilere test yapılmadığı ve çalıştırılmaya devam ettikleri haberleri gelirken, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan ilginç bir çıkış geldi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Covid-19 temaslı yurttaşlara seslenerek "Allah rızası için dışarı çıkmayın. Ne söyleyebilirim başka? İdari işlem yapmaktan haya ediyoruz. Pozitif olduğunu bilen kardeşimiz kendi sağlığını düşünmüyorsa bundan büyük bir kul hakkı nasıl olabilir? Şehirle nasıl helalleşeceksin? Biz hem idari işlem yapıyoruz hem de savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz" dedi.

Vali Yerlikaya "Allah rızası için", "kul hakkı", "helalleşme" gibi dinsel öğelere dayandırdığı çağrısını, Zeytinburnu'nda yapılacak Millet Bahçesi'nde yer alacak İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının temel atma töreninde yaptı.

Ülke genelinde düğün, nişan gibi faaliyetlerin yasaklandığını anımsatan Yerlikaya, sonbaharda daha dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Temizlik, maske ve mesafe kuralına uyulmasının önemli olduğunu söyleyen Yerlikaya "Maskeyi kuralına uygun takar, mesafeye dikkat edersek virüsün solunumla bulaşma riski yüzde 90 azalıyor" dedi.

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