İstanbul Valisi Yerlikaya: 65 yaş üstünün aşılanma oranı yüzde 68

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul için hedefin "mavi kategori" olduğunu söyleyerek, aşılamada 65 yaş üstü yurttaşlarda oranın yüzde 68 olduğunu açıkladı.

DHA'nın haberine göre Yerlikaya, "65 yaş ve üstü olan büyüklerimizde aşı oranı dün itibarıyla yüzde 68. Bunu hep beraber başardık. Bunu yeterli görmüyoruz. Lütfen aşı olalım. Randevu aldım alamadım derdi yok. Gönüllülük esasına göre. Biz rica ediyoruz. Kendi iyilikleri, hepimizin iyiliği için, toplum sağlığı için aşılanmaları hepimizin ricası" diye konuştu.