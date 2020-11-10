İstanbul valisi ve belediye başkanı Atatürk için okutulan mevlide katıldı

Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü vesilesiyle Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda düzenlenen resmi törene katılan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Başkanı (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 1’nci Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşamını yitirdiği Dolmabahçe Sarayı’nı ziyaret etti.

Öğle namazlarını Dolmabahçe Camii’nde kılan Yerlikaya, Avsever ve İmamoğlu, namaz öncesinde Atatürk için burada okunan mevlide de katıldı.

İBB Lojistik Destek Merkezi tarafından Dolmabahçe Camii yakınına konuşlandırılan araçtan vatandaşlara lokma ve şerbet dağıtıldı.