İstanbul Valisi: Sokağa çıkmanın tamamen yasaklandığı bir dönem yaşamayalım

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya koronavirüs salgınına dair "Samimi olarak 2 ay daha riayet edip kurallara uyalım. Sokağa çıkmanın tamamen yasaklandığı bir dönem yaşamayalım" açıklamasında bulundu.

Esnaf İçin HES Kodu Uygulaması'nı Yeşilköy'deki Çarşamba Pazarı'nda inceleyen Yerlikaya burada yaptığı açıklamada "Dün Cumhurbaşkanımızın açıkladığı talimatlar ile İçişleri Bakanlığımızdan genelge talimatları gece geldi. Arkadaşlarımız çalışıyor birazdan onlarla ilgili detayları da duyuracağız" dedi.

Yerlikaya "Çok basit bir kural var: Şu maskeyi kurallara uygun takalım, mesafelere dikkat edelim. Alınan kurallara uyalım. Daha önce açıklanan rakamları minimum hale getirmeyi başardık. Biz bunu başarmak istiyoruz. İnancımız tam. Artık maske tak demiyoruz, maskeni indirme can alma diyoruz. Sokağa çıkma ama çıkmak zorunda ise kurallara harfiyen uy. Misafir çağırma, misafirliğe gitme diyoruz” diye konuştu.

İstanbul'da 3 milyon 319 bin 917 denetimin yapıldığını ve 21 milyon lira ceza yazıldığını açıklayan Yerlikaya "Bunun sadece 1 milyonu sigara yasağından dolayı yazdığımız cezalar" ifadesini kullandı.

Aşıyla ilgili haberleri her gün heyecanla izlediklerini söyleyen Yerlikaya "Henüz aşı gelmedi. O zaman bu kurallara samimi olarak 2 ay daha riayet edip kurallara uyalım. Sokağa çıkmanın tamamen yasaklandığı bir dönem yaşamayalım" diye konuştu.

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