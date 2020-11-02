İstanbul Valisi: Kurulda kademeli mesaiyi değerlendirdik

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bugün gerçekleştirilen İl Pandemi Kurulu Toplantısı'nda kademeli mesai düzenlemesini değerlendirdiklerini açıkladı.

Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İl Pandemi Kurulu'nda iş dünyası STK'ları, işçi ve iş veren sendikaları, meslek odaları ve organize sanayi bölgesi temsilcileriyle kademeli mesai düzenlemesini değerlendirdik" ifadelerini kullandı.

İstanbul İl Pandemi Kurulu bugün AFAD Müdürlüğü Hasdal Yerleşkesi'nde Vali Yerlikaya başkanlığında yapıldı.

Toplantıya koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden bugün taburcu olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu video konferans yöntemiyle katıldı. Toplantıya meslek grupları, sendika ve organize sanayi bölgelerinin temsilcilerinin de katıldığı ve Vali Yerlikaya ile kademeli mesaiye ilişkin görüş alışverişinde bulundukları belirtildi.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir'in trafik talep yönetimi kapsamında mesai saatlerinin yeniden düzenlenmesi önerisine ilişkin bir sunum gerçekleştirdiği toplantıda, Halk Sağlığı Başkanı Dr. Abdullah Emre Güner de salgınla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara dair sunum yaptı.