İstanbul Valisi: İkinci dalganın zirve noktasını geride bıraktık

İstanbul Valisi Yerlikaya, 'İkinci dalgasının zirve noktasını geride bıraktık. Hastanede yatan sayısı yüzde 40, yoğun bakımda yatan sayısı yüzde 25 oranında azaldı' dedi.

Haber Merkezi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Covid-19 salgınına ilişkin açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerlikaya, "Kovid-19 salgını ikinci dalgasının zirve noktasını geride bıraktık. Hastanede yatan sayısı yüzde 40 oranında, yoğun bakımda yatan sayısı yüzde 25 oranında azaldı. Önlemlere uyup, izolasyon kurallarını uyguladıkça, salgının seyriyle ilgili inşallah size hep iyi haberler vereceğiz" dedi.

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