İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "İstanbullu hasta hasta işe gidiyor. Çünkü Covid'den korkuyor ama işten atılmaktan daha çok korkuyor" demiş, buna çözüm olarak da işçileri hasta hasta çalıştıran patronlara bir de esnek çalışma olanacağı tanıyacağını duyurmuştu.

Vali Yerlikaya'nın bu açıklamasına TKP'den tepki geldi.

"İstanbul Valisi hasta işçileri çalıştıran patronların peşine düşsün" denilen açıklamada, "Valiyi hayretle dinledik. Çünkü salgının yayılmasında işyerlerinin merkez üs haline gelmesini, bunun için patronların kural tanımaz biçimde üretim ve hizmet faaliyetlerini sürdürmelerini, işçileri daha yoğun ve baskı altında çalışmaya zorlamalarını gündeme getirmek yerine işçilerin işe gidiş ve geliş saatlerini değiştirmeyi, esnek çalışmayı gündeme getiriyor" ifadesi kullanıldı.

Açıklama şöyle:

İstanbul Valisi hasta işçileri çalıştıran patronların peşine düşsün

İstanbul Valisi “İstanbullu hasta işe gidiyor, çünkü işten atılmaktan daha çok korkuyor” dedi ve bir kez daha esnek çalışma saatleri önerdi.

Valiyi hayretle dinledik. Çünkü salgının yayılmasında işyerlerinin merkez üs haline gelmesini, bunun için patronların kural tanımaz biçimde üretim ve hizmet faaliyetlerini sürdürmelerini, işçileri daha yoğun ve baskı altında çalışmaya zorlamalarını gündeme getirmek yerine işçilerin işe gidiş ve geliş saatlerini değiştirmeyi, esnek çalışmayı gündeme getiriyor.

Emekçiler bugün fabrikalarda, AVM’lerde, okullarda, plazalarda ya virüs riski altında çalışmaya ya da tek taraflı ücretsiz izin ya da uzun süreli işsizlikle tehdit ediliyor. Salgını fırsata çevirmeye çalışan patronlar ile sadece patronların çıkarını düşünen yönetim anlayışı salgının işçiler arasında giderek daha fazla yayılmasına neden oluyor.

Esnek mesai saatleri salgını önlemez ama işçilerin iş yoğunluğunu arttırır. İşçiler ise yeterince yoğun ve risk altında çalışmaktadır.

Patronların kârı değil emekçilerin sağlığı öncelikli olmalıdır.

Vali, hasta hasta işe gitmek zorunda kalan emekçilerin var olduğunu söylüyorsa, gerekeni yapmalı, işyerinde ya da işçilerin işe geliş gidişlerinde yeterince önlem almayan, hasta olan işçinin ücretini kesen ya da onu ücretsiz izne yollayan patronları denetlemeli ve hesap sormalıdır.

Türkiye Komünist Partisi