İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan kar tatili açıklaması

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yazılı açıklama yaparak İstanbul'da yüz yüze eğitimin bir gün daha ertelendiğini duyurdu. Öte yandan İstanbul Valiliği, bugün ve yarın için kuvvetli kar yağışının beklendiği, bu nedenle ulaşımda oluşabilecek aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli, tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulundu.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İstanbul’da Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre, havanın bugün ve yarın aralıklı kar yağışlı, yerel olarak kuvvetli kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kar yağışının meydana getireceği buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Rüzgârın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli yer yer kuvvetli fırtına 60-80 Km/saat şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Yüz yüze eğitime bir gün daha ara verildi

Öte yandan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yazılı açıklama yaparak, İstanbul'da kar yağışının devam edeceğinden dolayı yüz yüze eğitimin bir gün daha ertelendiğini duyurdu.

Yerlikaya'nın yaptığı açıklama şöyle:

"16.02.2021 Salı (bugün) ilimizde hava durumunun; “Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı, yerel olarak kuvvetli (5-20 cm) kar sağanakları şeklinde etkili olması bekleniyor.

17 Şubat 2021 Çarşamba günü ilimizde hava durumunun; “Parçalı ve çok bulutlu, Avrupa yakasında öğle, Anadolu yakasında akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı geçmesi, Anadolu yakasında yerel olmak üzere öğle saatlerine kadar kuvvetli olması” beklenmektedir.

Kıymetli İstanbulluların ve öğrencilerimizin olumsuz hava koşulları sebebiyle mağduriyet yaşamaması için Valiliğimizce; resmî-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, muhtelif kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında “yüz yüze eğitim” faaliyetlerine 17 Şubat 2021 Çarşamba günü bir (1) gün süreyle ara verilmiştir."

İdari izinli sayılacaklar

Yerlikaya açıklamasına şöyle devam etti:

"Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl ve engelliler ile hamile personelimiz de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın, belirlenen tatil süresince idari izinli sayılacaklardır.

İlimizi etkileyen olumsuz hava şartları nedeniyle ilgili kurumlarımızın ekipleri 24 saat esasıyla görev yapmaya devam ediyor.

Sizlerden, kar yağışının meydana getireceği buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmanızı bekliyoruz."