İstanbul Valiliği'nden kar yağışı uyarısı

İstanbul Valiliği, yarından itibaren etkisini göstermesi beklenen kar yağışıyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada İçişleri Bakanlığının ‘Kış Mevsimi Trafik Tedbirleri’ ile Ulaştırma ev Altyapı Bakanlığı’nın ‘2020-2021 Kış Programı’ genelgesinin ilgili kurum ve kuruluşlarına duyurulduğunu açıkladı. Açıklama şu şekilde;

İstanbul’da kış mevsimine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; İçişleri Bakanlığımızın 11/11/2020 tarihli Kış Mevsimi Trafik Tedbirleri genelgesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın 01/12/2020 tarihli 2020-2021 Kış Programı genelgesi Valiliğimizce İlçe Kaymakamlıklarımız, Belediyelerimiz ve ilgili kurum ve kuruluşlarımıza duyurulmuş ve gerekli önlemler alınmıştır.

Bununla birlikte, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü’nden alınan hava tahmin raporunda; Cuma günü (15 Ocak) ilk saatlerde İstanbul genelinde karla karışık yağmur olarak başlayacak yağışların kar yağışına dönüşerek öğle saatlerine kadar sürmesi beklenmektedir.

Cumartesi günü (16 Ocak) öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı geçeceği tahmin edilen havanın; Pazar günü (17 Ocak) yoğun kar yağışlı olacağı ve Pazartesi günü (18 Ocak), akşam saatlerine kadar aralıklı olarak kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.

İstanbullulara uyarı

Valilik, yaptığı açıklamada kar yağışıyla ilgili İstanbulluları uyardı.

Açıklamada, “Kar yağışı, don, buzlanma ve ani sıcaklık düşüşünün vatandaşlarımızın günlük yaşantısını olumsuz yönde etkilememesi için, alınacak tedbirler şöyle açıklandı: