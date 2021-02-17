İstanbul Valiliği'nden kar tatili açıklaması

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 18 Şubat perşembe günü de kentte yüz yüze eğitimin yapılmayacağını duyurdu.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Kar ve buzlanma nedeniyle bütün eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 18 Şubat Perşembe günü, bir gün süreyle ara verilmiştir. Buzlanmaya karşı tedbiri elden bırakmayalım" diye yazdı.

15 Şubat Pazartesi günü yüz yüze eğitime geçilmesi planlanan okullarda çok sayıda kentte hava koşulları nedeniyle yüz yüze eğitim ertelenmişti.