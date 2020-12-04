İstanbul Valiliği'nden gözaltına alınan Rusya vatandaşlarıyla ilgili açıklama

İstanbul Valiliği, İHA AR-GE Merkezi'nin bulunduğu bölgede 2 Rus vatandaşı ile bir Türk vatandaşının gözaltına alındığını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada "İlimizdeki İnsansız Hava Aracı (İHA) AR-GE Merkezinin bulunduğu ve fotoğraf/video çekiminin izne tabi olduğu bölgede, izinsiz görüntü çektikleri tespit edilen Rusya uyruklu (I.M.) ve (A.P.) ile Türk Vatandaşı (A.Ç.K.) İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce 03.12.2020 Perşembe günü saat 10.30 sıralarında gözaltına alınmıştır. Şahıslar hakkında başlatılan soruşturma devam etmektedir. Gözaltı süresi Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla (3) gün uzatılmıştır" denildi.

Rusya’da yayın yapan NTV televizyonunun yöneticileri, iki çalışanlarının İstanbul’da polis tarafından gözaltına alındığını ve bir süredir onlardan haber alamadıklarını açıklamıştı.

NTV televizyonunun basın servisinin açıklamasında, “(NTV’de yayınlanan Tsentralnoye Televideniye programının) metin yazarı Aleksey Petruşko ile kamera operatörü İvan Malışkin 3 Aralık sabahı merkez ofisimizle iletişime geçerek İstanbul’da gözaltına alındıklarını iletti. Sonrasında onlarla iletişimimiz koptu. 3 Aralık Moskova saatiyle (Türkiye saati ile aynı) 21.00’de Aleksey Petruşko ‘Bizi nedense hâlâ tutuyorlar’ dediği kısa bir sms-mesajı gönderebildi. Daha sonrasında bir daha onlarla iletişim kurulamadı, aramalarımıza ve mesajlarımıza yanıt vermediler" denilmişti.