İstanbul Valiliği'nden 'Boğaziçi' gözaltılarıyla ilgili açıklama

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin dünkü büyük protestosu sonrası bu sabah bazı öğrencilere yönelik ev baskınları düzenlenmişti.

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada “Boğaziçi Üniversitesi Giriş Kapısı önünde rektör atamasına karşı dün yapılan protesto gösterileri sırasında, 2911 Sayılı Kanun'a muhalefet eden ve polise karşı mukavemet gösterdiği tespit edilen, sadece 4'ü Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olmak üzere 28 şahsa yönelik, 13 ilçemizde 24 farklı adrese bugün sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir.

Yapılan operasyonlarda; 2'si Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi 17 şahıs gözaltına alınmış, 11 firari şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir” denildi.