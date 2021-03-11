İstanbul Valiliği'nden 8 Mart gözaltılarına ilişkin açıklama: Sloganlar incelendi...

İstanbul Valiliği tarafından 8 Mart gözaltılarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada 13 kişinin gözaltına alındığı, 18 kişi hakkında gözaltı kararı olduğu belirtildi, sloganlar suçlama konusu yapıldı.

Açıklama şöyle:

"Beyoğlu'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle çeşitli gruplarca "Feminist Gece Yürüyüşü" adı altında yapılan eylem sonrasında slogan atan gruba ait görüntüler incelenmiştir. Konuya ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 10 Mart'ta düzenlenen operasyonda açık kimlikleri tespit edilen 18 şüpheli kişiden biri yaşı küçük, toplam 13 şüpheli 10 Mart'ta yakalanmıştır. Konuyla ilgili soruşturma devam etmektedir."