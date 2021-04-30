İstanbul Valiliği'nden 1 Mayıs yasağı: 3 metro istasyonu kapalı olacak

İstanbul Valiliği'nin kararıyla 1 Mayıs'ta Taksim, Osmanbey ve Şişhane metro istasyonlarının kapalı olacağı açıklandı.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada "İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda 1 Mayıs Cumartesi günü M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Taksim, Osmanbey ve Şişhane istasyonları işletmeye kapalı olacaktır. Trenler bu istasyonlarda durmayarak, istasyonu pas geçecektir" denildi.