İstanbul Valiliği'nde 1 Mayıs görüşmesi

DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu bugün İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile yapılan 1 Mayıs kutlamalarına ilişkin görüşmenin ardından açıklamada bulundu.

Valilikte yaklaşık yarım saat süren görüşmeye DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, DİSK Genel Sekreteri Adnan Serdaroğlu, KESK MYK üyesi İlhan Yiğit, TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, TMMOB İKK Sekreteri Cevahir Efe Akçelik katıldı.



Çerkezoğlu görüşmenin ardından valilik önünde yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Geçtiğimiz hafta İçişleri Bakanı'yla bütün Türkiye'deki bir Mayıs'larla ilgili bir görüşme gerçekleştirdik. Bugün de İstanbul Valisi’yle İstanbul'da yapacağımız bir Mayıs etkinlikleri konusunda bir görüşme gerçekleştirdik. 1 Mayıs etkinliklerimiz, kutlamalarımız zaten hafta başından itibaren başladı. Özellikle iş yerlerinde 1 Mayıs kutlamaları başladı.

İstanbul’da da 30 Nisan Cuma günü saat 11.00’da her yıl olduğu gibi Taksim’de Kazancı Yokuşu’nda olacağız. 1977 1 Mayıs’ında yitirdiğimiz arkadaşlarımızı anacağız. Arkasından da Şişhane ve Kadıköy’de anmalarımızı gerçekleştireceğiz. Yine bütün Türkiye’de bütün işyerlerinde ve alanlarda işyerlerinde kutlamalar devam edecek. İstanbul’daki kutlamayı DİSK, KESK, TMMOB ve TTB olarak birlikte organize ediyoruz. 1 Mayıs günü de kurumlarımızın temsilcilerinin yer aldığı bir biçimde 1 Mayıs çelengimizi anıta bırakacağız ve bildirimizi okuyacağız. Pandemi koşullarına uygun olarak Taksim’de tek yürek olarak buluşacağız. Bu yılki sloganımız ‘Umut yan yana’. Bu sloganla yaşadığımız pandemi sürecinin yarattığı ağır toplumsal tahribata karşı işçiler ve emekçiler olarak taleplerimizi dile getireceğiz. Ve umudu birlikte büyütme çağrısı yapacağız."

Ankara'da Tandoğan'a başvuru

Öte yandan DİSK, KESK, TMMOB ve TTB tarafından bugün Ankara'da Ulus Meydanı'nda bir basın açıklaması yapıldı. DİSK Ankara Bölge Temsilcisi Tayfun Görgün’ün yaptığı açıklamada 30 Nisan günü Tandoğan Meydanı’nda 1 Mayıs kutlaması için Valiliğe başvuru yapıldığı duyuruldu.

Antalya Emek ve Demokrasi güçleri ise 1 Mayıs'la ilgili bugün ortak bir basın toplantısı gerçekleştirdi. DİSK Akdeniz Bölge Temsilcisi Vedat Küçük’ün katıldığı basın toplantısında yasaklamalara karşı basın açıklaması şeklinde alanlarda olunacağı açıklandı. 30 Nisan günü saat 15.00’te Cumhuriyet Meydanı’nda kitlesel basın açıklaması yapılacağı açıklandı.

İzmit’te ise 30 Nisan saat 16.00’da Anıtpark’ta kutlama için başvuru yapıldığı belirtildi.

DİSK Kayseri Bölge Temsilciliği’nin de aralarında olduğu Kayseri Emek ve Demokrasi Platformu da 30 Nisan Cuma saat 13.00’te Cumhuriyet Meydanı’na çağrı yaptı.