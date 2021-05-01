İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada ''Taksim'e çıkmaya çalışan 212 kişi gözaltına alındı'' denildi.
Sabah saatlerinden itibaren Taksim'e yönelen yurttaşlar, polis saldırısı sonucu gözaltına alınmıştı.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
İstanbul Valiliği: Taksim'e çıkmaya çalışan 212 kişi gözaltına alındı
İstanbul Valiliği, Taksim'deki 1 Mayıs eylemlerinde 212 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
Haber Merkezi
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada ''Taksim'e çıkmaya çalışan 212 kişi gözaltına alındı'' denildi.
Sabah saatlerinden itibaren Taksim'e yönelen yurttaşlar, polis saldırısı sonucu gözaltına alınmıştı.