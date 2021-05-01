İstanbul Valiliği: Taksim'e çıkmaya çalışan 212 kişi gözaltına alındı

İstanbul Valiliği, Taksim'deki 1 Mayıs eylemlerinde 212 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Haber Merkezi

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada ''Taksim'e çıkmaya çalışan 212 kişi gözaltına alındı'' denildi.

Sabah saatlerinden itibaren Taksim'e yönelen yurttaşlar, polis saldırısı sonucu gözaltına alınmıştı.

Haber

İstanbul'da 1 Mayıs yürüyüşlerine polis saldırısı!