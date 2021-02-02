İstanbul Valiliği, kendi belirlediği alanlar dışındaki gösteri ve yürüyüşleri yasakladı

İstanbul Valiliği, kent genelinde ‘yeni’ toplantı ve gösteri yerleri belirledi. Valilik, bu alanlar dışında toplantı ve yürüyüş yapılmasını yasakladı.

Valiliğin kararındaki en dikkat çekici nokta ise, Boğaziçi Üniversitesi’nin yer aldığı Beşiktaş ilçesinin, toplantı ve yürüyüş alanları listesinde yer almaması oldu.

Valiliğin “2021 yılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüş Alanları” başlıklı kararında “Temel hak ve özgürlüklerden olan, Anayasa ve yasalarla güvence altına alınan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının özgür bir ortamda anayasa ve kanunlarla belirtilen esaslar çerçevesinde kullanılması, Sivil Toplum Kuruluşları ile tüzel kişiliği bulunmayan diğer oluşumların ve gerçek şahısların itibar edecekleri toplantı ve gösteri yürüyüşü alanlarının tespit edilmesi, Büyükşehir Belediyesinin çevre düzenlemesi ve şehir temizliği ile ilgili olarak afiş asılacak yerlerin belirlenmesi amacıyla; İstanbul ili sınırları içerisinde ilk toplanma alanı, yürüyüş güzergahı, toplantı alanı, dağılma güzergahları ile afiş ve pankart asılacak yerler 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 6. Maddesi ile Aynı Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 3. Maddesi uyarınca, Valilik Makamının 29.01.2021 tarihli ve 9570 sayılı Olur’u ile 2021 yılı içerisinde Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü düzenlenecek alanlar belirlenmiş olup söz konusu alanlarla ilgili bilgiler aşağıya çıkartılmıştır” denildi.

Valilik, toplantı ve gösteriler için işaret edilen ilçeler arasında yer alan Kadıköy’de, toplanma alanı olarak sadece Kadıköy Salı Pazarı alanını gösterirken, ayrıca sadece valiliğin izin vereceği pankart ve afişlerin asılabileceğini belirtti.

Boğaziçi Üniversitesi'nin yer aldığı ilçe listede yok

Valiliğin kararındaki en dikkat çekici bölge ise, AKP'li Melih Bulu'nun üniversiteye kayyım rektör olarak atanması sonrası 1 aydır protestoların sürdüğü Boğaziçi Üniversitesi’nin yer aldığı Beşiktaş ilçesi, toplantı ve yürüyüş alanları listesinde yer almadı.

Valilik açıklamasında, ilçelerdeki “toplanma alanları” gibi “dağılma alanları”na da belli sınırlar çizdi.

Kararda Taksim yasağı da devam etti. Karar metnine buradan ulaşabilirsiniz.



