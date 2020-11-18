İstanbul Ümraniye'de bomba paniği

Ümraniye’de şehirlerarası otobüs terminalinde bomba paniği yaşandı. Otobüste kasklı bir kişinin oturduğunu gören yolcular, durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Ekipler kısa sürede olay yerine geldi. Şüpheli kişi polis tarafından etkisiz hale getirildi. Gözaltına alınan şüphelinin akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenildi.

Olay, saat 20.00 sıralarında Ümraniye Şerifali Mahallesi’nde bulunan bir firmaya ait şehirlerarası otobüs terminalinde meydana geldi. Alibeyköy’den Afyon’a gitmek için kafasındaki motosiklet kaskıyla şehirlerarası otobüse binen kimliği belirsiz bir kişi, otobüsteki yolcuların dikkatini çekti ve ondan şüphelenen yolcular durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, şüphelinin kaskının içinden sarkan kabloları fark etti. Kasklı şahıs, "üzerimde bomba" deyince polisi alarma geçirdi.

Ekipler otobüsteki yolcuları tahliye ederek olay yerine bomba imha ekibi istedi. Polisler, şüphelinin ellerin kelepçeleyerek hareket kabiliyetini kısıtladı. Bomba imha ekipleri, şüphelinin kaskını, içindeki kabloları ve bez parçalarını büyük bir titizlikle çıkarttı. Ekipler şüphelinin yakınlarına ulaştı ve kendisinin akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenildi. Üzeri aranan şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Ümraniye Kaymakamlığı'ndan açıklama

Ümraniye Kaymakamlığı'ndan, bir firmaya ait şehirlerarası otobüs terminalinde yaşanan bomba paniğine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Bugün saat 20.00 sıralarında, Alo 155 hattına yapılan bir ihbarda; ilçemiz Şerifali Mahallesindeki terminalde bulunan otobüsteki yolculardan birinin canlı bomba olabileceği bildirilmiştir" denildi.

Açıklamada, "İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce yapılan araştırmada; ihbar edilen şahsın Afyonkarahisar -1980 doğumlu (Z.Y.) olduğu tespit edilmiştir. Şahısla yapılan görüşmede bilincinin yerinde olmadığı, kaskı neden taktığına dair açıklama yapamadığı, ailesinden alınan bilgilere göre şahsın akli dengesinin yerinde olmadığı ve kafasına sürekli kask takarak dolaştığı anlaşılmıştır. Herhangi bir suç kaydı tespit edilemeyen şahsın, memleketine gitmek üzere yolcu otobüsüne bindiği ve ihbarın asılsız olduğu tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi.