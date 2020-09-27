İstanbul Uluslararası Finans Merkezi’nde beton santrali işçileri iş bıraktı

İstanbul Ataşehir’de yapımı sürmekte olan Uluslararası Finans Merkezi şantiye alanında beton santrali işçileri geçtiğimiz Cuma günü iş bıraktılar. İş bırakma Finans Merkezi’nde devam eden inşaatların bir bölümüne hazır beton temin eden Göz Beton firmasının çalışanları tarafından yapıldı.

Şantiye içinde Finans Merkezi için kurulmuş Göz Beton firmasına ait beton santrali ve santralde çalışan işçilerin kalmakta olduğu bir kamp alanı bulunmakta. 50 kişiye yakın personeli bulunan Göz Beton firması ile ilgili çalışanlardan Patronların Ensesindeyiz İnşaat İşçileri Dayanışma Ağı’na bir süredir ihbarlar gelmekteydi.

Göz Beton firmasında çalışan işçilerin sorunları iki temel başlıkta toplanmış durumda. Bunlardan biri 16-18 saati bulan uzun çalışma süreleri, diğeri ise insani olmayan ve hijyen şartları sağlanmayan kamp alanı. Patronların Ensesindeyiz İnşaat İşçileri Dayanışma Ağı’na açıklamalarda bulunan işçiler kamp alanının çöplerden geçilmediğini, koğuşların, duş ve tuvaletlerin temizlenmediğini, 1 adet duş bulunduğunu ve bunun da musluğunun bozuk olduğunu, koğuşlarda klima ve havalandırma bulunmadığını ve koktuğunu, çalışan personele iş kıyafeti verilmediğini, elbiselerini koymak için dolaplarının olmadığını anlattılar.

Taleplerinin tamamının yerine getirileceği sözü üzerine yeniden işbaşı yapıldı

Bu koşulların değişmesi için bir araya gelip iş bırakmaya karar veren işçiler kararlarını hayata geçirir geçirmez firma yetkililerince dikkate alınarak görüşmeye çağrıldılar. Görüşme sonunda firma yetkilileri işçilerin taleplerinin tamamının çözüleceğine dair söz verdi. İlk olarak uzun çalışma saatlerinin hemen düzenlenip, iş bırakmanın yapıldığı gün itibariyle vardiyalı çalışmaya geçmeyi kabul eden firma yetkilileri, diğer sorunların da çözülmesi için işçilerden süre istedi. Bunun üzerine işçiler tekrar iş başı yaptı.

Haberimizin yayına girdiği saat itibariyle işçiler yatakhane bölgesindeki çöplerin de temizlendiğini bildirdiler. Patronların Ensesindeyiz İnşaat İşçileri Dayanışma Ağı’na açıklamalarda bulunan işçiler tüm talepleri karşılanana kadar firma yetkililerin verdikleri sözlerin takipçisi olduklarını belirttiler.