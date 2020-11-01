İstanbul Tıp Fakültesi içindeki inşaatta yangın

Çapa'daki İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi yerleşkesinde yapımı devam eden bir binanın üst katlarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

soL'a konuşan bir görgü tanığı, "Evde istirahat ediyorduk. O sırada aşırı derecede büyük bir patlama sesi geldi. Bir baktık ki binada büyük bir yangın var. Daha sonra itfaiye ekiplerinin geldiğini gördük" dedi.

Yangının ardından hastalar hastaneden tahliye edilmeye başladı.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

İstanbul Valiliği konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

"Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınmış, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Alınan ilk bilgilere göre bina çatısındaki inşaat malzemelerin yanması sonucu maddi hasar oluşmuştur.

Olay yerinde gerekli güvenlik önlemleri alınarak incelemelere başlanmıştır."