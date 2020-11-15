İstanbul Tersanesi işçisi Covid-19'dan yaşamını yitirdi

MSB, İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda işçi olarak görev yapan Erhan Ege’nin, Covid-19 tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Haber Merkezi

Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Tersanesi Komutanlığında işçi olarak görev yapan ve Covid-19 virüsüne yakalanan mesai arkadaşımız Erhan Ege, tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti. Mesai arkadaşımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz" denildi.

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