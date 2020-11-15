İstanbul Tersanesi işçisi Covid-19'dan yaşamını yitirdi

Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Tersanesi Komutanlığında işçi olarak görev yapan ve Covid-19 virüsüne yakalanan mesai arkadaşımız Erhan Ege, tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti. Mesai arkadaşımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz" denildi.

İstanbul Tersanesi Komutanlığında işçi olarak görev yapan ve COVID-19 virüsüne yakalanan mesai arkadaşımız Erhan Ege, tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti. Mesai arkadaşımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 14, 2020