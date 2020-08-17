İstanbul Tabip Odası seçimlerini Demokratik Katılım Grubu kazandı

İstanbul Tabip Odası Seçimli Olağan Genel Kurulu Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Prof. Pınar Saip’in başkan adayı olduğu “Demokratik Katılım Grubu” ile Prof. Dr. Adem Akçakaya’nın başkan adayı olduğu “Hekim Hakları Platformu gruplarının aday listeleri yarıştı.

İÜ Onkoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Pınar Saip’ın başkan olduğu liste, oyların yüzde 70’ini alarak seçimi kazandı.

Demokratik Katılım Kurulu Yönetim Kurulu’nda yer alan isimler şöyle:

Prof. Dr. Pınar Saip, Prof. Dr. Rukiye Eker Ömeroğlu, Dr. Murat Ekmez, Dr. Güray Kılıç, Dr. Recep Koç, Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu, Dr. Osman Öztürk.

Ankara Tabip Odası seçimlerini Çağdaş Hekimler kazandı

Ankara Tabip Odası seçimleri gerçekleştirildi. Tek listenin girdiği seçimlerde Çağdaş Hekimler grubu yönetimi aldı

Ankara Tabip Odası seçimlerini Çağdaş Hekimler kazandı.

Ankara Tabip Odası Seçimli Olağan Genel Kurulu 15-16 Ağustos’ta Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Kafeteryasında gerçekleştirildi.

Çağdaş Hekimler grubu tek liste ile yönetimi aldı. Tüm seçili kurulları ve TTB delegasyonunu kazanan Çağdaş Hekimler oldu.