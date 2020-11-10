İstanbul Tabip Odası: Nisan ayından daha kötüyüz, İstanbul 14 gün kapatılmalı!

"Salgın Politikası İflas Etti! İstanbul İçin Acil Kapanma Zamanı" başlıklı bir açıklama yapan İstanbul Tabip Odası, Sağlık Bakanlığı'nın hangi kriterlere göre belirlendiği meçhul olan kriterlerine göre ölüm sayısının 9 Kasım 2020 itibariyle 10 bin 972'ye ulaştığına işaret etti.

Açıklamada mevcut durumun salgının pik yaptığı Nisan ayından daha kötü olduğu belirtildi.

Gerçek ölüm sayısı bakanlığın açıkladığının üç katı

İstanbul'da Covid-19'a bağlı resmi ölüm sayısının Bakanlığın açıkladığı verilere göre 3 bin 253 olarak gösterildiği, İBB verilerine göre İstanbul'da 2015-2019 ortalamasına göre 8 binin üzerinde ek ölüm gerçekleştiğini açıklayan İstanbul Tabip Odası, gerçek ölüm sayısının Bakanlığın açıkladığının yaklaşık 3 katı olduğunu dile getirdi.

Ambulanslar hastalara yetişemiyor, hastalar saatlerce bekletiliyor

Sahadan toplanan bilgilerin durumun vahametini ortaya koyduğunu, ambulansların hastalara yetmediği, hastaların saatlerce sedyelerde bekletildiği, mevcut servislerin yetmediği, her gün yeni servislerin açıldığını duyuran İstanbul Tabip Odası, sadece Covid-19 hastalarının değil diğer hastaların da sağlık hizmeti aladığına dikkat çekti.

Acil kapanma talebi

Açıklamada, AKP'nin salgın politikasının iflas ettiği söylendi, başta şehre giriş çıkış kısıtlaması, en az 14 güne kadar toplumsal hareketlerin kısıtlanması, sokağa çıkma kısıtlaması, temel ve acil mal ve hizmet üreten yerler dışında bütün işlerde çalışmanın durdurulması talep edildi.

Etkili bir filyasyon çalışması, yoğun test ve etkili karantina uygulamasına ihtiyaç duyulduğuna işaret edilen açıklamada, özel hastanelerin salgın tedavisinden para talep etmesinin kabul edilemeyeceği, kamu sağlık kurumlarının ihtiyaca yanıt veremediği her durumda özel hastanelerin Sağlık Bakanlığı'nın kontrolüne geçirilmesi istendi.

Açıklamada, KHK ile ihraç edilen, ataması yapılmayan sağlık çalışanlarının bir an önce göreve başlatılması talep edildi.