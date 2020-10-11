İstanbul Tabip Odası delegesi gözaltında

İstanbul Tabip Odası, Büyük Kongre delegesi Dr. Tahsin Çınar'ın kendisine ait olmayan bir sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlar gerekçe gösterilerek gözaltına alındığını duyurdu.

Odanın Twitter hesabından yapılan paylaşımda "İstanbul Tabip Odası Büyük Kongre delegesi Dr. Tahsin Çınar kimliği belirsiz bir sosyal medya hesabından yapılan asılsız ihbarla, kendisine ait olmayan bir hesabın yaptığı paylaşımlar gerekçe gösterilerek gözaltına alındı. #TahsinCinar yalnız değildir" denildi.