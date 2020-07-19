İstanbul Tabip Odası İstanbul Florence Nightingale Hastanesi nöroloji uzmanı Dr. İbrahim Örnek'in Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu. Derin üzüntü içinde olduklarını duyuran İstanbul Tabip Odası, 20 Temmuz 2020 Pazartesi günü saat 12.30'da İstanbul Florence Nightingale Hastanesi önünde yapılacak olan anmaya çağrı yaptı.
İstanbul Tabip Odası: Covid-19 nedeniyle bir meslektaşımıızı daha yitirdik
İstanbul Tabip Odası Covid-19 sebebiyle bir meslektaşlarını daha kaybettiklerini söyleyerek, düzenlenecek olan anmaya çağrı yaptı.
Haber Merkezi