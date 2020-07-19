İstanbul Tabip Odası: Covid-19 nedeniyle bir meslektaşımıızı daha yitirdik

İstanbul Tabip Odası Covid-19 sebebiyle bir meslektaşlarını daha kaybettiklerini söyleyerek, düzenlenecek olan anmaya çağrı yaptı.

Haber Merkezi

İstanbul Tabip Odası İstanbul Florence Nightingale Hastanesi nöroloji uzmanı Dr. İbrahim Örnek'in Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu. Derin üzüntü içinde olduklarını duyuran İstanbul Tabip Odası, 20 Temmuz 2020 Pazartesi günü saat 12.30'da İstanbul Florence Nightingale Hastanesi önünde yapılacak olan anmaya çağrı yaptı. 