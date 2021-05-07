İstanbul Sözleşmesi'ni savunan mülteciler serbest bırakıldı

Denizli’de 20 Mart’taki İstanbul Sözleşmesi eylemine katıldığı için 5 Nisan’da gözaltına alınan ve 6 Nisan’da sınır dışı kararıyla Aydın Geri Gönderme Merkezi'ne (GGM) gönderilen İranlı mülteciler serbest bırakıldı.

Evrensel'in haberine göre, katıldıkları eylem gerekçe gösterilerek "Kamu düzenini bozma" iddiasıyla haklarında sınır dışı kararı verilen ve 6 Nisan'da Aydın GGM’ye sevk edilen Esmaeil Fattahi, Zeinab Sahafi, Leili Faraji ve Mohammad Pourakbari Kermani, bugün serbest bırakıldı.

Mültecilerin sınır dışı kararıyla idari gözetim altında tutulması üzerine siyasi parti ve kitle örgütleri açıklamalar yapmış, serbest bırakılmaları çağrılarında bulunmuştu. Meclise de mülteciler hakkında soru önergesi verilmişti. 1 ay sonra idari gözetim kararı, imza zorunluluğuyla kaldırılarak mülteciler serbest kaldı.

Mültecilerin avukatı Hayriye Buse Bergamalı, sınır dışı kararına karşı açılan davanın sürdüğünü belirterek “Sınır dışı kararı anayasaya aykırı olduğu gibi idari gözetim kararı da hukuka aykırıydı. Bu süreçte insan haklarından yana birçok kurum, siyasi parti ve sivil toplum örgütü bu davaya destek oldu. Serbest bırakılmaları haberini almak beni çok mutlu etti. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Devam eden davanın da takipçisi olacaklarını ifade eden Bergamalı “Neticede süren bir davamız var. O davanın da olumlu sonuçlanması için elimizden geleni yapacağız. Yine bu süreçte kamuoyu desteğine ihtiyacımız olacak” dedi.