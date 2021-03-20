İstanbul Sözleşmesi kararının ardından BM'den açıklama

Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye "Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden Çekilmesine İlişkin BM Ortak Açıklaması" başlıklı bir yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada Resmi Gazetede duyurulan 3718 sayılı karar ile Türkiye’nin, Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi ya da diğer adıyla İstanbul Sözleşmesi'ne taraf olmayı sonlandırmasından "derin endişe duymakta" olduğunu söyleyen BM'den şu açıklama yapıldı:
"Türkiye'nin 2012 yılında ilk imzacısı olduğu İstanbul Sözleşmesi'nin, kadınları her türlü şiddete karşı korumayı, kadına yönelik şiddeti ve aile içi şiddeti önlemeyi, kovuşturmayı ve ortadan kaldırmayı amaçlamakta olduğunu hatırlatan BM, "Özellikle bu konuları ele alan ilk ve en kapsamlı uluslararası antlaşmadır ve Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Sözleşme'de (CEDAW) yer alan standartlara dayanmaktadır."
'Kadınlara ve kız çocuklarına şiddet en yaygın insan hakları ihlallerinden biri'
"Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetin, dünyadaki en yaygın insan hakları ihlallerinden biri olduğu" söylenen açıklamada şöyle dendi: