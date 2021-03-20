İstanbul Sözleşmesi kararında 'Asiltürk' ayrıntısı: İlk o açıklamıştı

Gericiler tarafından uzun süredir hedef alınan İstanbul Sözleşmesi, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gece yarısı Resmi Gazete'de yayımlanan kararla kaldırıldı.

Erdoğan'ın aldığı bu karar Ocak ayında Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk tarafından duyurulmuştu.

Erdoğan'la görüşen Asiltürk, "AK Parti’nin yetkilileri bana geldi ve bu sözleşmenin (İstanbul Sözleşmesi) kesinlikle kalkacağını söyledi. Lütfen siz bizi destekleyecek şekilde konuşun da bize yardımcı olun. Sayın Cumhurbaşkanı’nın da görüşü kalkması yönünde. Ben de biliyorum ifade ettiğini, kesinlikle kalkacak. Ama kalkarken onların içerisindeki bazı cahiller var, kadın hakları, madın hakları falan diyenler. Onların hepsi Türk Ceza Kanunu'nda da var diye şey ediyor. Ondan böyle rahatsızlık duyuyorlar ama kaldıracaklarını kesin olarak kendisi de ifade etti" ifadesini kullanmıştı.

Bu açıklama o dönem büyük tepki çekerken, söz konusu karar bu açıklamadan iki ay sonra gelmiş oldu.