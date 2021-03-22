İstanbul Sözleşmesi kararına karşı Taksim Meydanı'nda oturma eylemi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesini protesto kadınlar Taksim Meydanı'nda oturma eylemine başladı.
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun çağrısıyla İstanbul Taksim'de bir araya gelen kadınlar, "Kararı geri çek", "Sözleşmeyi Uygula!" sloganları attı.
Platform üyeleri "İstanbul Sözleşmesi'ni savunan bütün kadınları Taksim Meydanı'na çağırıyoruz" dedi.
İstanbul Sözleşmesi'ni savunan bütün kadınları Taksim Meydanı'na çağırıyoruz. Biz boşuna "Asla yalnız yürümeyeceksin" demedik.— Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu (@KadinCinayeti) March 22, 2021
Oturma eylemimiz devam ediyor. #KararıGeriÇek pic.twitter.com/0Tea3LwBGq