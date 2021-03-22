İstanbul Sözleşmesi kararına karşı Taksim Meydanı'nda oturma eylemi

İstanbul Sözleşmesi kararı sonrası kadınlar Taksim Meydanı'nda oturma eylemi başlattı.

Haber Merkezi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesini protesto kadınlar Taksim Meydanı'nda oturma eylemine başladı.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun çağrısıyla İstanbul Taksim'de bir araya gelen kadınlar, "Kararı geri çek", "Sözleşmeyi Uygula!" sloganları attı. 

Platform üyeleri "İstanbul Sözleşmesi'ni savunan bütün kadınları Taksim Meydanı'na çağırıyoruz" dedi.

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