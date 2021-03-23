İstanbul Sözleşmesi kararı AKPM'ye taşındı

Halkların Demokratik Partisi Dış İlişkiler Komisyonu’ndan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı ve Batman Milletvekili Feleknas Uca, başkan yardımcısı olduğu Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Eşitlik ve Ayrımcılığın Önlenmesi Komisyonu’na Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesine dair bilgilendirme notu gönderdi.

Mezopotamya Ajansı'ndan Diren Yurtsever'in haberine göre, AKPM Eşitlik ve Ayrımcılığın Önlenmesi Komisyonu’nun başkanı, üyeleri ve birçok kadın milletvekiliyle konuya dair telefon görüşmesi gerçekleştiren Uca, çekilmenin “korkunç bir örnek” ve “skandal” olarak değerlendirilerek, buna karşı mücadele edilmesi gerektiği yönünde mesajlar verildiğini de ekledi.

'AKP seçmen kitlesini kadın düşmanlarından oluşturmaya çalışıyor'

Uca, AKPM'de yaptığı görüşmeler ve İstanbul Sözleşmesi kararı ile ilgili yaptığı açıklamada, “AKP hangi tarikatlara, hangi şeyhlere boyun eğdi ya da hangi siyasi partiyle anlaşma yaptı bilemem. Eğer bu bir seçim hamlesiyse, AKP iktidarı seçmen kitlesini kadın düşmanları ve katillerden oluşturmaya çalışıyor. Bunlar dışında vicdanı olan kimsenin kadınları şiddete ve cinayetlere karşı savunmasız hale getiren bir iktidara oy vereceğini sanmıyorum. AKPM Genel sekreteri, üyeler, milletvekilleri ve çok sayıda kurum, sitelerinden, uluslararası basından ve sosyal medya üzerinden açıklamalar yayınlandı. Ben de şunu söyleyeyim ki; biz de bu mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. Evde, sokakta her yerde haykıracağız. Diplomasi faaliyetlerimizle, her alanda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bir kararname ile haklarımızı ortadan kaldırmaya çalışan bu faşist iktidar kadınların nezdinde yok hükmündedir" şeklinde konuştu.