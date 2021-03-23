İstanbul Sözleşmesi için Meclis'te görüşme talebi

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç, İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili Meclis'te genel görüşme açılması için önerge hazırladı.

Önergede şöyle denildi:

"İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesinin yol açacağı toplumsal ve hukuksal sorunlar ile Cumhurbaşkanı’nın İstanbul Sözleşmesi’ni feshetmesi örneğinde olduğu gibi; Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve kararlarıyla TBMM’nin yasama yetkisinde bulunan alanlarda veya mevcut kanunlarda düzenleme yapmasının yol açtığı sorunlar ve alınacak önlemlerin belirlendirilmesi amacıyla Anayasa'nın 98, TBMM'nin İçtüzüğünün 101, 102 ve 103'üncümaddelerine göre Meclis Genel Görüşmesi açılmasını arz ederiz."

CHP Grubu, TBMM Başkanlığı’na teslim edilen önergenin bugün görüşülmesini isteyecek.