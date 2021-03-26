İstanbul Sözleşmesi afişleri kaldırıldı, CHP'li belediye başkanına soruşturma başlatıldı

İçişleri Bakanı Soylu, Bilecik Belediye Başkanı hakkında astırdığı İstanbul Sözleşmesi afişleri nedeniyle soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Haber Merkezi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bilecik’teki billboardlarda yer alan, İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin asılan afişlerin, yapılan suç duyurusu sonucu kaldırıldığını ve CHP'li Belediye Başkanı Semih Şahin ve ilgililer hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Toplumumuzun tüm kesimlerine hakaret içeren, Öğretmenlerimizi ve Polisimizi zan altında bırakan Bilecik’teki bilboardlar yaptığımız suç duyurusu sonucu güvenlik güçlerimizce derhal kaldırılmıştır Bilecik Belediyesi Başkanı ve ilgililer hakkında Bakanlığımızca soruşturma başlatılmıştır" diye yazdı.

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