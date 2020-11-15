İstanbul Silivri'de silahlı saldırı: 2 ölü

İstanbul Silivri'de bir kadın ve bir erkek yaşadıkları binanın önünde pompalı tüfekle saldırıya uğradı. İki kişi olay yerinde hayatını kaybederken şüpheli kaçtı.

Olay gece saatlerinde İstanbul Silivri'de Cumhuriyet Mahallesi, Meneviş Sokak'ta meydana geldi.

Mesut S. ve Tülay A., birlikte yaşadıkları öğrenilen evlerinin önünde pompalı tüfekle silahlı saldırıya uğradı.

Henüz kimliği öğrenilemeyen şüpheli, saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kaçtı. Silah seslerini duyan çevre halkı olayı polise ihbar etti..

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri saldırıya uğrayan Mesut S. ve Tülay A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcı çiftin öldürüldüğü yerde incelemelerde bulundu.

Ölen kişilerin cansız bedenleri morga kaldırılırken, polis saldırıyı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.