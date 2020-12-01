İstanbul Rumeli Üniversitesi'nde 'uzaktan eğitim' çileye döndü

Türkiye’de birçok üniversitede uzaktan eğitim sorunları devam ediyor. İstanbul Rumeli Üniversitesinde yaşanan altyapı problemleri de öğrencileri mağdur etti.

Konuya dair İstanbul Rumeli Üniversitesi’nden soL'a ulaşan bir öğrenci, yaşadıkları sorunları anlattı:

"Üniversitemizde vize ve ders zamanları 'uzem' adı verilen uzaktan eğitim sistemi ile ilgili birçok sorun yaşıyoruz. Zaman zaman yavaşlıyor, donuyor ve çöküyor. Hatta ödevleri ve sınavları zamanında yüklenmiyor. Üniversite yönetimi ise gerçekleri 'siber saldırı' şeklinde açıklıyor.

'Yok yazılıyoruz'

Üniversitede ‘SHMYO’ öğrencileri zor şartlar altında eğitim alıyoruz. Uygulamalı derslerimizi uzaktan eğitim ile almadığımız halde 'Uzem' sistemi tarafından yok yazılıyoruz. Öğrenciler olarak, yok yazıldığımız durumlarda finallere girme şansımızı kaybediyoruz. Bu durumu yönetime ya da hocalarımıza bildirdik. Ancak hocalarımız ise final zamanı düşünürüz gibi dönütler gerçekleştirdi. Aslında nereye bildireceğimizi bile bilmiyoruz. Her yetkili bir başkasına yönlendiriyor.

Birçok özel üniversitede benzer problemlerin yaşandığını biliyoruz. En son Esenyurt Üniversitesi’nde benzer bir sorun yaşandı. Yönetim bu sorunlarla öğrencileri mağdur etmeye devam ediyor. Özel üniversite öğrencileri olarak binbir dertle okumaya çalışıyoruz. Kimimizin ailesi borca giriyor. Bu zorlukları yaşarken eğitime erişememek büyük bir haksızlık.

'Eğitim hakkımızı talep ediyoruz'

Üniversite öğrencilerini bu konuda dayanışmaya çağırıyoruz. Eğitim hakkımızı talep ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi’nden bir açıklama yapmalarını ve bu sorunları düzeltmelerini talep ediyoruz."