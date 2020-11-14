İstanbul Park yorumu: Milyonlar harcadılar, temizlemek yeterli olurdu

Formula 1'de uzun yıllar sonra yeniden takvime alınan İstanbul Park'ın zemini yarışmacıların tepkisini çekti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun bizzat yenileneceğini duyurduğu ve övdüğü yeni piste ilişkin, "Yeniden asfaltlarken milyonlar harcadılar, farkındayım burada uzun süre boyunca yarışmadık, ancak bu kadar çok para harcamak yerine belki de temizlemek yeterli olabilirdi" tepkisi geldi.

'Biliyorum milyonlar harcadılar, temizlemek yeterli olabilirdi'

Antreman turları sonrası yeni asfaltlanan piste yönelik eleştirilerde bulunan Lewis Hamilton, "Dürüst olmak gerekirse bugünümüz rezalet geçti. Çünkü burası mükemmel bir pist ve zemini yeniden asfaltlarken milyonlar harcadılar, farkındayım burada uzun süre boyunca yarışmadık, ancak bu kadar çok para harcamak yerine belki de temizlemek yeterli olabilirdi" dedi.

Motorsport'tan Efe Kahya'nın haberine göre Hamilton, sözlerini şöyle sürdürdü:

Şu anda pist, yeni asfalt dökülmüş olan Portimao'dan bile daha kötü bir durumdaydı.

Bizim açımızdan ise, lastikler iyi bir şekilde çalışmıyor ve bunu görebiliyorsunuz. Sanki bir puz pateni pistinde sürüş yaptık. Normalde bir turda İstanbul'dan aldığınız zevki şu an alamıyorsunuz ve bunun değiştiğini de düşünmüyorum.

Pistler eskidikçe asfalt arasındaki açıklıklar büyür, böylece lastikler daha iyi çalışır, ancak buradakinde asfaltlar aşırı kapalı, oldukça düz ve parlak ve bence konulan yağ veya koydukları her neyse asfalttan sızıntı yapıyor. Resmen b** gibiydi, büyük B ile.

Milyonlar harcanmış, orman katledilmişti

Formula 1 pistinin yapıldığı alan, orman olmasına rağmen büyük bir katliama imza atılmış, pist için milyonlarca lira harcanıp binlerce ağaç yok edilmişti.

O dönem gelen büyük tepkilere ve hukuksuz işleme rağmen çalışmalar tamamlanmış, pist büyük bir çevre katliamı üzerine inşa edilmişti.