İstanbul merkezli 4 ilde 'FETÖ' operasyonu

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen 18 şüphelinin yakalanması amacıyla İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Haber Merkezi

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'FETÖ'nün haberleşme ağı olduğu belirtilen ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen ve itirafçıların beyanları doğrultusunda kimlikleri tespit edilen 18 şüphelinin yakalanması amacıyla İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyon İstanbul merkezli yürütülürken İzmir, Tekirdağ ve Kırklareli'de de gözaltı kararı bulunan şüphelilerin ihraç öğretmen, ihraç vergi müfettişi ve özel sektörde çalışan kişilerden oluştuğu öğrenildi. 