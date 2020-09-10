İstanbul Marmara Eğitim Köyü’nde öğretmenler tedirgin

4 Ağustos 2020 tarihinde öğretmen seminerleriyle yeni döneme başlangıç yapan Özel Marmara Eğitim Kurumları’nda koronavirüs önlemleri çerçevesinde alınması gereken tedbirlerin alınmadığı iddia ediliyor.

Patronların Ensesindeyiz ağı ile temasa geçen bir kişi, söz konusu tarihten itibaren okula gelen öğretmenlere maske verilmediğini, 17 Ağustos’ta kurumda tüm sınıflara yönelik telafi eğitimlerine başlandığını ve öğretmenlerin uzaktan eğitim faaliyetlerini okula bizzat gelerek gerçekleştirdiklerini söyledi. Yüz yüze eğitime geçilen, okul öncesi, 8. ve 12. Sınıflarda öğretmenlere, kurum çalışanlarına ve öğrencilere okul tarafından yeterli maske verilmediği ve yeteri miktarda dezenfektan bulunmadığı belirtildi.

Pandemi sürecinde temizlik çalışanları işten çıkarıldı

Eğitim faaliyetleri sürerken kurumda pandemi sürecinde temizlik görevlilerinin sayısının yarıya indirildiği, birden fazla kata bakmak zorunda bırakılan temizlik görevlilerinin yoğun tempoda çalışmak zorunda bırakıldığı ve bu sebepten dolayı minimum 20 kişilik sınıflarda ders yapılmasına rağmen sınıfların temizliğin yetersiz kaldığı ifade edildi.