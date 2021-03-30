İstanbul, İzmir ve Ordu'da halı saha ve yüzme havuzları açılıyor

Koronavirüs önlemleri kapsamında kapatılan İstanbul'daki halı saha ve yüzme havuzları faaliyetlerine devam edebilecek.

İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İlimizde daha önce faaliyeti durdurulan halı saha, yüzme havuzu vb. tesislerin girişlerde HES kodu kullanılması ve seyirci,refakatçi,misafir alınmaması kaydıyla 09.00-19.00 saatleri arasında çalışabilmelerine karar verilmiştir"

İzmir'de ve Ordu'da yeni kararlar

İzmir'de de halı saha, yüzme havuzu gibi tesislerde girişlerde HES kodu uygulaması yapılacağı, seyirci, refakatçi ve misafirlerin alınmayacağı söz konusu tesislerin 09.00-19.00 arasında faaliyet göstereceği karara bağlandı.

İzmir İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yapılan açıklamada; sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurulların, kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinliklerin, kişi başına 8 metrekare alan bırakma ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı 300'ü geçmeyecek şekilde gerçekleşeceği bildirildi.

Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler ise kısıtlamanın olmadığı günlerde kişi başına 8 metrekare alan ayırmak ve katılımcı sayısı 50'yi geçmeyecek şekilde 1 saatle sınırlı olacağı kararlaştırılırken daha önceden 3 - 4 Nisan için gün alınan düğünlerin ise söz konusu kurallara uyulmak kaydıyla yapılabileceği aktarıldı.

Türkiye'de koronavirüs vaka artışının en çok görüldüğü illerden olan Ordu'da da halı saha, yüzme havuzu gibi tesislerde girişlerde HES kodu uygulaması yapılması ve seyirci, refakatçi ve misafirlerin alınmaması kaydıyla 09.00-19.00 arasında çalışabileceği kararlaştırıldı.