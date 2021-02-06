İstanbul İl Sağlık Müdürü: Pozitif vaka sayımız yükselme trendinde

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, kentte pozitif koronavirüs vaka sayısının son hafta yükselme eğiliminde olduğunu belirtti.

Haber Merkezi

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, sosyal medyadan koronavirüsle ilgili uyarılarda bulundu.

Memişoğlu açıklamasında ''Salgın kontrol altında ama bitmedi. Düşme eğiliminde olan pozitif vaka sayımız son hafta yükselme trendinde aman dikkat! Temizlik, mesafe ve maske kurallarına uyalım. Sıramız geldiğinde aşımızı yaptıralım'' dedi.

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