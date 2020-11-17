İstanbul için yeni salgın kararları alındı

İBB, Covid-19 salgınının en yoğun yaşandığı İstanbul’da, yaygınlığın artmasını önlemek amacıyla Perşembe gününden itibaren uygulanacak bir takım tedbirler aldı.

Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Covid-19 salgınının en yoğun yaşandığı İstanbul’da, yaygınlığın artmasını önlemek amacıyla 19 Kasım Perşembe gününden itibaren uygulanacak bir takım tedbirler aldı.

İBB Bilimsel Danışma Kurulu’nun önerileri çerçevesinde, yüz yüze eğitime başlaması planlanan İSMEK kurslarının açılışı ileri bir tarihe ertelendi. İBB’ye ait kültür merkezlerinin kapalı kalmasına ve tüm müzelerin yanı sıra SPOR AŞ’nin işlettiği İBB spor tesislerin kapatılmasına karar verildi.

Kapalı salonda izleyicisi olan sahne sanatları da online olarak icra edilecek.

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