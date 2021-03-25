İstanbul Havalimanı'nda iki uçakta bomba ihbarı asılsız çıktı

Türk Hava Yollarının İstanbul'dan Almanya'ya sefere hazırlanan 2 uçağına yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı.

Haber Merkezi

Türk Hava Yollarının (THY)  İstanbul Havalimanı'ndan Münih ve Stuttgart'a sefer hazırlığı yapan 2 yolcu uçağına bomba ihbarında bulunuldu.

İhbar üzerine güvenli alana çekilen uçaklarda yapılan incelemede herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı.

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