İstanbul Esenyurt Üniversitesi’nde uzaktan eğitime erişilemiyor

Pandemi nedeni ile başlayan uzaktan eğitimle ilgili sorunlar devam ediyor.

İstanbul Esenyurt Üniversitesi’nde 5 Ekim itibari ile derslerin uzaktan çevrimiçi bir şekilde başlayacağı duyurulmuştu. Ancak öğrenciler uzaktan eğitim platformu “ESUZEM” sitesi üzerinden canlı eğitim almayı başaramıyorlar.

Altyapısal bir sorun olduğunu belirten üniversite yetkilileri, 5 Ekim’den beri öğrencilerin mağduriyetini gideremiyor. Söz konusu altyapı problemleri birçok özel üniversite için güncel bir durumda.

5 Ekim’den bu yana eğitime erişemeyen öğrenciler, bu duruma dair somut adımlar atılmasını talep ediyor.

Konuya dair İstanbul Esenyurt Üniversitesi’nden soL'a ulaşan bir öğrenci, yaşanan altyapı sorununa dair değerlendirmede bulundu:

5 Ekim'den bu yana açılmasını beklediğimiz uzaktan eğitim bizlere bir açıklama yapılmadan hala başlamadı. Biz öğrenciler de bu süreçte okul ile tek bağımız olan aylık eğitim taksitlerini ödemeye devam ediyoruz.

İstanbul Esenyurt Üniversitesi, canlı derslerin 5 Ekim'de "ESUZEM" sitesi üzerinden başlayacağını duyurmuştu. Ancak üniversitenin canlı eğitim sitesinde öğrencilerin 5 Ekim'den bu yana bir tek derse bile erişim sağlayamadı ve sistem defalarca çöktü.

Üniversite'nin canlı eğitime hazır olmadığını öğrenmiş olduk. Üniversitenin köklü olmaması ve yalnızca bu sebepten bu gibi aksaklıkların yaşanması, öğrencilerin hakkı olan eğitimi verememesi söz konusu olamaz ve bu durum asla normalleştirilemez. Öğrenciler olarak bu durumun çözülmesini talep ediyoruz. Eğitime erişmek en doğal hakkımız ve bunu talep ediyoruz. Zaten online eğitimin eksiklerini her öğrenci arkadaşımız gibi biz de yakıcı bir şekilde yaşarken bu tarz problemlerin ortada olması ve buna dair hiçbir açıklama yapılmaması bizleri mağdur ediyor.

Uzaktan eğitime erişme hakkımızı talep ediyoruz. Özel üniversitedeki bu tarz problemlerin duyurulmasını da istiyoruz. Birçok öğrenci ne yapacağını bilemiyor. Özel üniversite öğrencilerinin parası ile rezil olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlarımızın da bu duruma dair somut adımlar atması için bir adım atmış oldum sanırım.