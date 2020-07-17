İstanbul Esenler'de özel hastanede yangın paniği

Esenler Menderes Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde bulunan özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde yangın çıktı.

Haber Merkezi

İstanbul Esenler Menderes Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde bulunan özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde yangın çıktı.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken yoğun dumanın kapladığı hastaneden hastalar tahliye ediliyor.