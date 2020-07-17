İstanbul Esenler Menderes Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde bulunan özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde yangın çıktı.
Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken yoğun dumanın kapladığı hastaneden hastalar tahliye ediliyor.
İstanbul Esenler'de özel hastanede yangın paniği
Esenler Menderes Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde bulunan özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde yangın çıktı.
Haber Merkezi
İstanbul Esenler Menderes Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde bulunan özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde yangın çıktı.
Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken yoğun dumanın kapladığı hastaneden hastalar tahliye ediliyor.